Batı Karadeniz Bölgesinin en güzel milli parkı olan Yedigöller’de Ramazan Bayramı süresince yaşanan turist akını adeta doğada insan istilasına neden oldu. Üç günlük tatil süresince ilimiz genelindeki tabiat alanlarını yüzbinlerce kişi ziyaret etti. Turist akınına uğrayan yerlerin başında gelen Yedigöller Milli Parkında yaşanan insan yoğunluğu çekilince tabiatın gerçek sahipleri milli park içinde görüntülenmeye başlandı. Doğal Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Ekipleri milli park içerisinde yaşayan birçok canlıyı görüntüledi. DKMP çalışanları bazı kelebek ve kuş türlerini fotoğraflayarak kurumun resmi sosyal medya hesabından yayınladı.

Milli Park görevlileri ile birlikte bazı vatandaşlarda parkta yaşayan canlıları görme fırsatı bulmuş oldu. İşte DKMP Müdürlüğü elemanlarının çektiği bugüne ve daha öncesine ait fotoğraflardan bazıları.