Yedigöller beyaza büründü

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyazlara büründü. Kartalkaya ve Yedigöller'e düşen ilk karla birlikte uyarılar da gelmeye başladı. Yedigöller’e çıkış yasaklanırken, Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları bölgeye çıkış istikametinde trafiğe kapatılmıştır. Bu vesile ile Yılın ilk karı bölgemize hayırlı olsun." dedi.