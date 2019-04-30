Yedigöller'de bahar kampı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Derneğin yönetim kurulu üyesi Birol Alim'in liderliğinde düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşü etkinliğine dernek üyeleri ve doğa tutkunlarından oluşan 13'ü çocuk 40 kişi katıldı. Yedigöller'de farklı boyutlarda 18 çadır kuran doğa tutkunları, çocukları ve aileleriyle doğa ile iç içe bir gece geçirdi. Kamp kapsamında doğa yürüyüşü de gerçekleştiren dernek üyeleri ve vatandaşlar, bu kapsamda 7 kilometrelik parkurda yürüyüş yaparak, bölgede bulunan ağaç ve bitki türlerini tanıdılar.

Kamp sorumlusu Birol Alim, bahar ve yaz mevsimi boyunca kamp etkinliği ve yürüyüş programlarının devam edeceğini söyleyerek, etkinliklere katılmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarından kendileriyle iletişime geçebileceğini kaydetti.