Haber: Semih Baykal
İlimizin doğal güzellikleri arasında Yedigöller Tabiat Parkı’na hafta sonu tatile gelen 3 kadın’ın hayatları dönüş yolunda bir anda kabusa döndü. E. A., A. G. ve Y. A. isimli 3 kadın Yedigöller de güzel vakit geçirdikten sonra akşam saatlerinde geri dönmek için yola çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte 3 kadın Düzce’nin Yığılca İlçesi Yaylatepe mevkiinde ormanlık alan içerisinde yollarını kaybettiler. Eve dönüş yolu bir türlü bulamayan kadınlar güvenlik güçlerinden yardım istediler. Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hemen harekete geçerek ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı. Ekipler, başarılı bir çalışmayla sabaha karşı 3 kadına ulaşarak hayatlarını kurtardı. Kadınlar Yığılca İlçe Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolleri yapıldı. Kontrollerinin ardında 3 kadın ailelerine teslim edildi.
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