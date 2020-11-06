Yedigöller için protokol imzalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Şubesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen protokole, Tarım ve Orman Bakanlığı 9.bölge müdürlüğü adına ise Bolu Şubesi Müdürü Serpil Uysal, Düzce Üniversitesi adına Orman Fakültesi dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu imza attı. Protokol kapsamında Yedigöller Milli Parkı’nda rekreasyonel faaliyetlerin oluşturulacağı olası zararlar üzerine 90 günde tamamlanması planlanan araştırma, danışmanlık ve raporlama Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Yedigöllerin doğa harikası güzelliğinin sürdürülebilir olmasına yönelik olacak olan çalışmada, ziyaretçilerin istemeden de olsa verebileceği zararların riskleri belirlenecek. Belirlenen risklere göre de önlemler alınacak. Dünyanın her yerinden doğasever ziyaretçileri olan, sonbaharın ayrı bir güzel olduğu Yedigöllerin doğal güzelliği sürdürülebilir olacak.