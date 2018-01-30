Haber: BMA

İlimiz kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı kış mevsiminde doğası ve eşsiz manzarasıyla görenleri etkiliyor. Sonbahar güzelliğiyle nam salmış Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’den oluşan Yedigöller, kış mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünerek, bir çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Karla kaplanan Yedigöller Milli Parkı’na gelen doğa tutkunları göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.

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Şehrin yorucu ve bunaltıcı etkisinden uzaklaşmak, doğanın içinde yenilenmek için eşsiz manzarasıyla bu fırsatı sunan Yedigöller Milli Parkı’na mutlaka gelmelisiniz. 2015 yılında Yedigöller Milli Parkı’nda hizmet vermeye başlayan ve park’ın tek konaklama tesisi olan Habitat Mesire’de, 11 Bungalov ev ve 1 restaurantı ile ziyaretçilere bu eşsiz güzellikteki manzaranın tadını doyasıya çıkarma fırsatı sunuyor. Serin Göl’e yürüme mesafesinde bulunan 2+1, 4 kişilik yatak kapasiteli olarak kurulan 7 bungalov ev ile Nazlı Göl’e yürüme mesafesinde bulunan 1+1 4 kişilik yatak kapasiteli 4 Bungalov ev de Yedigöller Milli Parkı’nın eşsiz doğasını uzun süre yaşamak isteyen tatilciler için büyük bir imkan sağlıyor. 2016 yılında hizmete koyduğu restaurantı ile de Habitat Mesire zengin menüsü ve usta şefleriyle ziyaretçilere birbirinden güzel lezzetleri tatma imkanı veriyor. Habitat Mesire yerleri ile ilgili detay bilgi ve rezervasyon için www.yedigollermillipark.com internet adresinden ve 0212 291 51 00, 0374 229 40 10, 0533 146 31 21, 0534 770 29 53 telefon numaralarına ulaşabilirler.