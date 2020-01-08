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Yedigöller kışın da kendine aşık ediyor

Ülkemizin ve ilimizin önde gelen doğal turizm alanlarının başında yer alan Yedigöller Milli Parkı yoğun kar yağışının ardından oluşan manzaralarıyla kendini hayran bırakıyor

Yedigöller kışın da kendine aşık ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Yılın aylarına göre doğa güzellikleriyle kendini hayran bırakan ve özellikle yerli ve yabancı turistlerin mekanı durumuna gelen Yedigöller, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğrakken, kar manzaralı göller ve çevresi herkesi kendine hayran bırakıyor. Ocak ayının ilk haftasında başlayan yoğun kar yağışı, yaz aylarında olan güzelliklerine bir yenisini ekleyerek, karın ve gölün birleşmesinden doğan güzellikleri de sergiliyor. Yedigöller’e gelen yerli ve yabancı turistler bol bol cep telefonu ve fotoğraf makinaları ile bu güzellikleri ölümsüzleştirmeden geri kalmadı. Hem yaz, hem sonbahar ve hem de kış aylarında renk cümbüşüne dönen Yedigöller görülmeye ve gezilmeye değer en güzel doğal ortamlardan biri olmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 12:14
Esra Perçin

Esra Perçin

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