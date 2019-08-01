Yedigöller, Mükemmellik Sertifikasını aldı

Haber: Esra Öztürk

Otel ve restoran incelemelerini, konaklama rezervasyonlarını ve seyahatle ilgili diğer içerikleri gösteren, kullanıcıların işletmeler hakkında değerlendirme yaptığı dünyanın en ünlü sitesi TripAdvisor, doğal güzelliği ve eşsiz görselliği ile yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan ilimizin çekim merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı’na “Mükemmellik Sertifikası” verdi. Üst üste 5. defa Mükemmellik Sertifikası alan Yedigöller Milli Parkı, sertifikasını TripAdvisor yetkililerinden aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Dünyanın en büyük Otel, Eğlence ve Konaklama sitelerinden TripAdvisor son 5 yılda olduğu gibi Mükemmellik Sertifikasını bu yıl da Yedigöller Milli Parkına verdi. Yedigöller Şefimiz Samet Yılmaz ve Ekibini özveri çalışmalarında dolayı tebrik ediyoruz” denildi.