Yedigöller ve Abant yolu kapandı

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde Cuma günü başlayan kar yağışı etkisini gece saatlerinde artırarak yağmaya devam ederken trafiği de olumsuz etkiledi. Belediye ekiplerinin ana arterlerdeki yoğun karla mücadelesi ile merkezi yerlerde trafik akışında herhangi bir olumsuzluk olmazken Abant Tabiat Parkına giden yol ile Yedigöller yolu kapandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada TEM-Abant yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Abant Gölü Tabiat Parkımıza yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamamaktadır. Yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam etmekte olup, ziyaretçilerimizin diğer alanları tercih etmeleri önemle tavsiye edilir. Ayrıca Yedigöller yolu da, yoğun kar yığışı nedeniyle ulaşıma kapanmış durumda”

Yoğun kar yağışının hafta sonunda etkili olması nedeniyle de 600 köy yolunun kapandığı, yol açılma çalışmalarının mesai saati Pazartesi olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.