Haber: Kasım ŞAHİN

Son bir hafta içerisinde yağan kar yağışı Bolu’nun tabiat alanlarına ayrı bir güzellik kattı. Devasa çam ağaçlarının karlı görüntüsü, buz tutmuş topraklar, bembeyaz karların içersinden akan dere suları, karlar altında kalan köy evleri, kardan dolayı çiçek açmış görüntüsüne bürünün maki ağaçlar, yol güzergahında bulunan dere içerisinde buz gibi suyun içerisinde yüzün onlarca ördeğin yüzmesi ve daha neler neler.

Yedigöller ve Karadere güzergahı kardan dolayı ayrı bir güzelliğe bürünmüş durumdu. Bu yol güzergahında seyahat eden vatandaşlar karı muhteşem görüntülerin etkisinde kalırken bol bol doğa resimleri çekmeyi de ihmal etmediler.