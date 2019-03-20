Yedigöller yolu kapandı

Haber: Esra Öztürk

İlimizde yaşanan hava değişimlerine bağlı olarak geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlere yağan kardan doğal güzelliği ile ilimizin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Yedigöller Milli Parkı da nasibini aldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Yedigöller yolunun büyük bir bölümü kapandı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karla kapanan yolu açmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Kar ve buzlanma dolayısıyla kapanan yolu açmak için İl Özel İdare ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken sıcaklıkların artması ile birlikte yolun kısa sürede tekrar ulaşıma açılacağı öğrenildi.