Yedigöller yolu karla kaplandı

Haber: C. Kutay Aykan

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düştüğü ilimizde yüksek kesimlerde yer yer kar yağışları etkili oluyor. İlimizin uğrak yerlerinden olan doğa güzelliklerinden Yedigöller Milli Parkına gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Etkili olan kar yağışı sebebiyle yol beyaza büründü. Yedigöller’e gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojik verilere göre ilimizde Pazartesi en düşük -3 en yüksek 9, Salı günü ise en düşük -1 en yüksek 9 derece olacak. İki boyunca sisli olması beklenen havanın Perşembe günü itibariyle en bulutlu olacağı tahmin ediliyor.