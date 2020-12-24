Yedigöller yolu muamması



Haber:N.Halid Altundal

Dün Yedigöller Milli Parkına şehir merkezinden giden yolun kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma beton bariyerlerle kapatılması sonrası konuyu araştıran haber ekibimiz ilginç bilgilere ulaştı. Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Yedigöller Milli Parkına Düzce’ye bağlı Yığılca İlçesi üzerinden gidilen yolun ise Düzce İl Özel İdaresi tarafından açık tutulacağı ve 24 saat ulaşım sağlanabileceği belirtildi. Aynı şekilde Milli parka Zonguldak tarafından ulaşım sağlanan bağlantı yolunun da açık bulunduğu öğrenildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından milli park yolunun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirerek tatilcilerin ilerlemesini engellenmiş ve sürücüler, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine konulan tabelalarla da uyarılmıştı.