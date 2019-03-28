Yedigöller yolu tamam 

Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizde yaşanan hava değişimlerine bağlı olarak geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlere yağan kardan dolayı yolu kapanan Yedigöller tekrar ulaşıma açıldı. Doğal güzelliği ile ilimizin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi konumundaki Yedigöller Milli Parkı da kardan nasibini almıştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Yedigöller yolunun büyük bir bölümü kapanmış, yol yer yer kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karla kaplanmıştı. Yolun durumunu İl Özel İdaresine bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüharekete geçerek kapanan yolu açma çalışmaları başlattı.Kar ve buzlanma dolayısıyla kapanan yolu İl Özel İdaresi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonu aralıksızçalışarak ulaşıma tekrar açtı. DKMP Şube müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel İdare Ekiplerinin yoğun mesai sonrası açılan yolun sıcaklıkların artması ile birlikte kışa kadar kapanmayacağı fakat güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 11:28