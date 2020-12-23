Yedigöller yolu ulaşıma kapandı

Haber: N. Halid Altundal

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ilimizde, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışları etkili oluyor. İlimizin ziyaretçi akınına uğrayan doğa harikası Yedigöller Milli Parkında da etkisini gösteren kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Yedigöller yolu karla kaplandı.

Ulaşımda aksamaların başlaması sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. DKMP ekiplerince Yedigöller yolu beton bariyerler konularak ulaşıma kapatıldı. DKMP’den yapılan duyuruda ziyaretçiler mağduriyet yaşamamaları için bölgeye gelmemeleri konusunda uyarıldı.