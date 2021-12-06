Yedigöller yoluna dikkat!



Haber: C. Kutay Aykan

Foto: Metin Ferah

Bolu’nun en yüksek kesimlerinden olan Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta, ilimizin en çok yağış alan bölgelerinden biri olan Yedigöller’e gidiş yolunda sürücüler kış lastiği ve buzlanmaya karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.Yığılca sapağından itibaren yolda başlayan kar ve buzlanma, Yedigöller'in son 4 kilometrelik Arnavut kaldırımlarına kadar devam ediyor. Yedigöller'e Bolu istikametinden gidecek olan ve araçlarına kar lastiklerini taktırmamış sürücülerin, karlanma ve buzlanma yaşanan bölgelerde, sıkıntı yaşamamaları kaçınılmaz durumda.