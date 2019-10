Yedigöller yolunda heyelan

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı’nın Düzce yolu üzerinde yer yer meydana gelen heyelanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Yedigöller ile Düzce’ye bağlı Yaylatepe Köyü arasında bulunan kavşak köprü mevkiinde meydana gelen heyelanlarda can ve mal kaybı yaşanmazken aynı mevkide yıl içinde zaman zaman heyelanların meydana geldiği belirtildi. Hafta sonları Yedigöller yolunda doğa ve yol rehberi olarak görev yapan gazeteci Ahmet Alkan’ın çektiği görüntülerde heyelan anı an be an kameralara yansıdı. Yolların kapandığı heyelanlardan dolayı zor anlar yaşayan köylüler bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını yoksa can ve mal kaybı yaşanabileceğini belirtti.