Özellikle Yedigöller’e, İstanbul istikametinden gelen ziyaretçilerin kullandığı yegane güzergah olan Düzce-Yığılca-Yedigöller yolunun 35. Kilometresinde meydana gelen heyelanın en kısa zamanda giderilerek trafik akışının normale döndürüleceğini belirten yetkililer çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtiyorlar. Konuya ilişkin olarak DKMP tarafından yapılan açıklamada, “Yığılca-Yedigöller Milli Parkı ulaşım yolu heyelan nedeniyle kapanmıştır. ziyaretçilerimize alternatif yolları kullanmalarını öneriyoruz” denildi.