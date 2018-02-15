Haber: Semih Baykal

İlimizin doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller’in yolunun kar yağışı nedeniyle tek yöne düşmesi ve yolda oluşan kar birikintisinin temizlenmemesi nedeniyle kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde bu yolda Doğa koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ait pikap ile başka bir pikap yolun buzlanması ve kar birikintilerinden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada Allah’tan yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca Yedigöller’e tatil için gelen birçok ziyaretçi de bu yolda mahsur kaldı. Ziyaretçiler yetkililer tarafında bu yolun ilgilisiz ve bakımsız bırakılmasında şikayet etti. Tatilciler bir an önce bu yolun düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.