Yedigöller yolunda sürücüye ayıdan sürpriz

Bolu-Yedigöller yolunda otomobiliyle seyreden bir sürücü, yoldan ayının geçtiğini fark etti.
Yamaçtan inen ayıyı bir süre takip eden sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.
Ayı, daha sonra ormanın içinde kayboldu.
Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı mevkisinde görülen ayı, otomobiliyle seyahat eden sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu-Yedigöller yolunda otomobiliyle seyreden bir sürücü, yoldan ayının geçtiğini fark etti.
Yamaçtan inen ayıyı bir süre takip eden sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.
Ayı, daha sonra ormanın içinde kayboldu.