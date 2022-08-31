Yedigöller Yolu’ndaki büyükbaş hayvan manzarası

Haber: Okay Özcan

Bolu’da büyükbaş hayvancılığıyla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkarttılar. Yeniköy Yaylası’nda bulunan gölete ise aşırı sıcaklardan etkilenmelerinin önüne geçmek için besiciler, mandaları sokuyor. Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.

YEDİGÖLLER YOLUNDAKİ HAYVAN MANZASI

Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları gören turistler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

BOLU’DA 2 BİN 500 MANDA BULUNUYOR

Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği Bolu’da besiciler, gelirlerinin büyük bir bölümünü yaptıkları hayvansal gıdaların satımıyla kazanıyor.