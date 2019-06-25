Yedigöller’de büfe ihalesi

Haber: Birol Ertunç

İlimizin ziyaretçi akınına uğrayan doğal güzelliklerinden olan Yedigöller Milli Parkı’nda bulunan büfeler için ihale yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak büfe işletmeciliği ihalesinde muhammen bedel 110 bin 416 TL 36 kuruş olarak belirlendi. 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapılacak ihale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartları ve istenen belgelerle ilgili tüm bilgilere ilan.gov.tr adresinde bulunan resmi ilandan ulaşabilecekleri belirtildi.