Yedigöller’de sömestr tatili kampanyası

Haber: Ceylan Beykoz

Doğal güzelliği ile her mevsim görsel şölen oluşturan ülkemizin önemli uğrak yerlerinden olan ve ilimiz Bolu merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. 1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası içerisinde bulunan Habitat Restoran da sömestr tatiline giren binlerce öğrenci için özel kampanya başlattı. Karnesiyle birlikte Habitat Restorana giden öğrenciler sömestr tatili boyunca yüzde 15 indirim fırsatından yararlanacak. Özellikle hafta sonları ziyaretçilerin büyük yoğunluk oluşturduğu Yedigöller’de ara tatilin başlaması ile birlikte ziyaretçi sayısında artış olması bekleniyor. Öte yandan başlatılan kampanya ile sömestr tatiline giren öğrencilerin de Yedigöller’de bulunan Habitat Restorana aileleriyle büyük ilgi göstermesi düşünülüyor. Ziyaretçiler Yedigöller’in eşsiz doğasını seyrederken Habitat Restoran’da damak tatlarına hitap edecek lezzetleri tatma imkanı bulacaklar.