HABER:Ceylan Beykoz

Yedigöller Milli Parkı’na her geçen gün artan talebe mevcut yolların yetersiz kalmasından dolayı alternatif yol belirleme çalışmaları başladı. Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri Yedigöller Milli Parkı’nda bir araya gelerek teknik bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Çangır ve Zonguldak OBM Yardımcısı Gültekin Aksan Başkanlığında yapılan toplantıda çizilen projeler incelenirken hedefin korunan alanlarda ziyaretçi memnuniyetini arttırmak olduğu belirtildi.