Haber: Aysun Beykoz

Sonbaharın tüm renklerini içerisin de barındıran ve her mevsim tabiat güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Yedigöller Milli Parkı geçtiğimiz pazar günü şehir içi ve şehir dışından ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen tatilciler Yedigöller’i doldurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yaparak gelen ziyaretçilere teşekkür edip “Yedigöller Milli Parkı doldu. Kapasitesinin üzerinde misafirimiz var. Lütfen çevredeki diğer alanlarımıza yönleniniz” diyerek gün içerisinde duyurular yaptı. Yedigöller’in Bolu üzerinden geliş ve gidiş yönünde ise uzun araç kuyrukları oluştu.