Yediiklim Yayınevi’nin afişinde Vali Erkan Kılıç’ın bulunması gündem oldu

Günlerdir Türkiye’de gündem olan KPSS Skandalı Bolu’ya da sıçradı. Yediiklim Yayınevi’nin 2017 yılında kullandığı tanıtım afişinde, o dönem İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan, Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulunduğu fotoğraf Bolu’nun gündemine oturdu.

BİNALARA BASKIN YAPILDI

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS sınavı sonrası bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin ders videoları ve denemelerinde de ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na verdiği inceleme talimatı neticesinde ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu’nun incelemeleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunan suç duyusu ardından Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, Yediiklim Yayınları’nın iki merkez binasına baskın yapılarak önemli dokümanlara el koyuldu. Ardından ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy KPSS sınavının iptal edildiğini açıkladı.

AFİŞTEKİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Gelişmelerin ardından Yediiklim Yayınları Bursa şubesi tanıtım afişlerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve o dönem İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın bulunduğu fotoğrafın kullanıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğrafın, Soylu ve Kılıç’ın Ankara’da 2017 yılında 105’inci dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu’nun açılış töreninde, Kaymakam adaylarıyla yaptığı toplantı sonrası çekilen bir kare olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmaya göre 31 Temmuz 2017 tarihinde Süleyman Soylu ve İçişleri Başkanlığı’nın resmi Twitter adreslerinde söz konusu kullanılan fotoğrafın paylaşıldığı tespit edildi.

İZİN ALMADAN KULLANILMIŞ

Yediiklim Yayınevi tarafından tanıtım afişinde kullanılan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın bulunduğu fotoğrafın izinsiz olarak afişlerde yer aldığı ortaya çıktı. İzinsiz kullanılan fotoğrafın afişte yer almasının nedeni ise, Yediiklim Yayınevi’nde ders gören ve ‘Görükle’nin İlk Kaymakamı Ahmet Korkmaz’ olarak belirtilen kişinin, Soylu ve Kılıç’ın katıldığı kursta eğitim gören Kaymakam adayları arasında olması olduğu tahmin ediliyor.