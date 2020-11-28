YEM KARMA MAKİNESİ ÖLÜM GETİRDİ

Edinilen bilgiye göre, olay Mudurnu’ya bağlı Hüsamettindere Köyü’nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Seher Özsoy evinin önünde çalıştırdığı yem karma makinesine bir anda başörtüsü dolandı. Hızla çalışan makinaya boynunu kaptıran Özsoy olay yerinde feci şekilde can verdi. Özsoy'un kanlar içinde yatan cansız bedenini gören yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.