Haber: Kasım ŞAHİN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 55 yaşındaki R.T. isimli şahsın kullandığı TIR içerisinde yapılan aramada, hayvan yemi torbalarının içerisine saklanmış 45 paket halinde toplam 50 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Şubede ifadesi alınan TIR sürücüsü R.T., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Yem torbalarından esrar çıktı
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