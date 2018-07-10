HABER:Gönül Olutürk

BAİBÜ kampusu içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ihale edilerek yapımına başlanan yeni yurt binası inşaatında çalışan 150 işçi öğle yemeği sırasında yemek sağlayan taşeron firmanın sahipleriyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. KYK İnşaatında çalışan işçiler kişiye göre az yemek getirdiğini iddia ettiği firma yetkililerini ile tartışmaya başladı. Ateş Yemek sahibi Abdurrahman Ateş ile işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yeterli yemeğin gelmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren işçilere hareketler eden yemek firması sahibi Abdurrahman Ateş belinden çıkardığı silahla işçileri korkutmak maksadıyla havaya iki el ateş etti. Silahın ateş almasından sonra iyice öfkelen kalabalık firma sahibi Abdurrahman Ateş’i darp ederek oğlu Erdal Ateş’i de yaraladılar.

Olayın duyulmasıyla birlikte şantiyenin yemekhanesine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, işçiler yemek firmasının sahibi ve oğluna tepki gösterdiler. Firma sahibi ve oğlu gözaltına alınırken olayda kullanılan silahın kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.