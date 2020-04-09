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Yemek yiyecek yer bulamayınca!

​​​​​​​Göynük ilçesinden tedavi amacıyla Bolu şehir merkezine gelen bir genç, lokanta ve fast food mekanlarının içerisinde yemek yenmesinin yasak olması nedeniyle, öğle yemeğini en güvenilir yer olarak gördüğü Atatürk Anıtının önünde yiyerek çareyi buldu.

Yemek yiyecek yer bulamayınca!

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de cafeler, çayhaneler, lokantalar, fast food gibi mekanların içerisinde hizmet vermesi yasağı sürerken bu tur yerler sadece paket servisi yapabiliyor.

Bu yasaklara takılan ve Göynük ilçesinden tedavi amacıyla il merkezine gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir genç, ekmek arası aldığı tavuk dönerini yiyecek bir yer bulamayınca çareyi Atatürk Anıtının önünde buldu. Ekmek arası tavuk dönerini burada yemek zorunda kaldığını belirten Göynüklü genç, “Her yer yasak. Paket servis alıyorsunuz ama bunu yiyecek yeriniz yok. 100 kilometre uzaktan geldim. Lokantaların önünde bile yemek yasak. Bende en güvenilir yer olarak Atamızın anıtının önünü kendime uygun gördüm ve güvenilir yerde yemeğimi yiyorum. Başka çarem yok” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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