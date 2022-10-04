Yemekhane ücretine son bir yılda yüzde 100 zam

Üniversitelerde yeni akademik dönemin başlamasıyla öğrenciler, eğitimin her aşamasında zamlarla karşılaşmaya devam ediyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 lira 50 kuruş olarak açıkladıkları yemekhane fiyatına önce dönem içerisinde 50 kuruş zam yapmış, ardından ara tatilde bir öğün için belirlenen tutar 5 Türk Lirası olarak güncellenmişti. Yeni dönem için ise üniversitenin duyurduğu fiyat 7 TL oldu. Böylelikle son bir yılda yüzde 100, geçtiğimiz bahar dönemine bazla yüzde 40 zam yapıldı.

“ZAMLARIN FATURASI ÖĞRENCİLERE KESİLİYOR”

Yeni akademik dönemde güncellenen yemekhane ücreti 7 lira olurken, üniversite öğrencileri “Ulaşımdan beslenmeye; barınmadan ders materyallerine kadar her şeyin zamlandığı şu günlerde bu artışın faturası öğrencilere kesiliyor” diyerek gelen zamma tepki gösterdi.

Birçok öğrencinin aylık KYK kredisi ya da bursu olan 850 TL ile geçindiğini belirten öğrenciler; “Devletin ve üniversitelerin görevi bizim temel ihtiyaçlarımızı sağlamaktır. Okuyabilmek için çalışmak zorunda bırakılıyoruz” ifadelerini kullandı.

YEMEKHANE ÜCRETİ DÜZCE’DE 6, SAKARYA’DA 5 TL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gelen zamla birlikte 7 lira olan yemekhane ücretinin yanı sıra, Türkiye’deki tüm üniversitelerde belli oranlarda zam uygulanmaya devam ediliyor. Düzce Üniversitesi’nde yemekhane ücreti 6 TL olurken, Sakarya Üniversitesi’nde 5, Bartın Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 9, Ankara Üniversitesi’nde 6 TL, Kocaeli Üniversitesi’nde ise 5 TL olarak açıklandı.