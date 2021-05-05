Yemekler özenle evlere servis ediliyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen aş evi hizmeti bu yılda devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile aşevinin çalışma sistemi değişerek yemekler evlere gitmeye başlamıştı. Bu yılda Aşevinde hazırlanan sıcak aşlar Ramazan’ın ilk gününden itibaren; Belediye personeli aracılığı ile sefer taslarında ev ev, kapı kapı ulaştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık 130 aile kapılarına kadar gelen bu hizmet için başta Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye personeline teşekkür ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelere sıcak aş ile destek olmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımıza ve evinde yemek yapamayan hemşehrilerimize, aş evimizde yapılan sıcak aşlarımızı Ramazan’ın ilk gününde itibaren ulaştırıyoruz. Personelimiz tarafından özenle hazırlanan yemekler, ekiplerimiz tarafından hemşehrilerimizin kapısına kadar ulaştırılıyor. Emeği geçen tüm personelime ve hayırsever hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 16:26