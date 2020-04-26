Yemekler titizlikle pişirilip evlere servis ediliyor

Haber: BMA

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Gerede Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle aşevinde de olağanüstü kurallar uygulamaya başladı. Ramazan ayında günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek sağlayan aşevinin çalışmaları koronavirüs salgınından korunmak için ‘evde kal’ çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılara ve evinde yemek yapamayanlara hizmet verecek şekilde düzenlendi.

Öte yandan aşevinin hijyen, temizlik kuralları ve uygulamaları da değerlendirildi. Her sabah önce temizlik çalışmasıyla mesaiye başlanan Gerede Belediyesi aşevinde tencereler, kepçeler, bıçaklar ve yemek hazırlanırken diğer malzemeler, kullanılmadan önce tek tek dezenfekte ediliyor, yerler yıkanıyor. Temizliğin ardından aşçı ve diğer çalışanlar da kendilerini dezenfekte edip bonelerini, eldivenleri ve maskelerini takıp hazırlıklara başlıyor.

Hazırlanan yemekler yine dezenfekte edilmiş araçlara yerleştiriliyor ve sefer tasları içinde ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Mahalle Muhtarları ile yapılan istişare neticesinde kendi evinde yemek yapamayan engelli, yaşlı vatandaşlardan oluşan toplam 75 aileye Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlüğü personeli aracılığı ile sefer taslarında yemekler evlerine götürülüyor. Geçmiş yıllarda aş evine gelerek yemek alan yaklaşık 600 aileye ise bu sene sıcak aş yerine 15 gün ara ile erzak kolisi yardımı yapılacak. Uygulama Ramazan ayı boyunca devam edecek.