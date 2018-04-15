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15 Nisan 2018 Pazar
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    • Yemen Kahvesi açıldı

    Türkiye çapında 145 şubesi bulunan ve kahve sektörünün önde gelen firmalarından olan Yemen Kahvesi’nin yeni şubesi ilimiz Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesinde açıldı.

    15 Nisan 2018 Pazar 13:13
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    Yemen Kahvesi açıldı

    Haber: Esra Öztürk

    Çeşitli lezzetlerdeki dünya kahvelerinin yanı sıra birçok soğuk ve sıcak içecekleri menüsünde barındıran Yemen Kahvesi Bolu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen açılış ile Bolulu vatandaşların hizmetine başladı. Mehter takımının seslendirdiği çeşitli ezgiler ile başlayan açılış programına, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, işletme sahibi Yavuz Elibol ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kısa bir açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Yılmaz, işletmenin Bolu’ya hayırlı olmasını ve yeni işletmelere her zaman destek verdiklerini ifade etti. Yılmaz’ın konuşmasının ardından yapılan dua sonrası kurdela kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılış sonrası Yemen Kahvesi Bolu Şubesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Elibol, “Biz Yemen Kahvesi olarak 9. şubemizi Bolu’ya açtık. Türkiye genelinde 146 şubesi olan kurumsal bir firma Yemen Kahvesi. İnşallah burayla başlayıp farklı yerlerde yeni şubeler açmayı istiyoruz. Bolu’ya en iyi hizmeti vermeye adayız. Bunu kendimize bir görev addediyoruz. Yemen Kahvesi bu alanda kendini kanıtlamış bir isim” dedi.

    “BOLU’DA CİDDİ BİR YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ”

    Bolu’da iyi bir öğrenci potansiyelinin olduğuna da değinen Elibol ayrıca şunları söyledi: “Bolulu kardeşlerimizin tamamı sosyal hayatın içerisinde kendine her zaman yer edinmiş insanlar. Bolu bu anlamda çok aktif bir bölge, bizim de bu bölgede olma isteğimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bolu bizim için değer verdiğimiz bir bölge. Bolu’da ciddi bir yatırım yapmak istiyoruz.”

    “BİZDE KAHVELER YEMENDEN GELİR”

    Son olarak Yemen Kahvesi’nin özelliğinden bahseden işletme sahibi Yavuz Elibol, “Bizi diğer tüm firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz bizim kahvelerimizin orijinal Yemen kahvesi olmasıdır. Herkes kahve satar, ama her kahve Yemen kahvesi değildir. Bizim en büyük sloganımız da ‘Bizde kahveler yemenden gelir’. Bunun dışında en temel özelliğimiz kahvelerimiz Kızıldeniz sınırında Yemen bölgesinin dağlarında, Arap Yarımadası’nın güneybatı tepesinde yetişen, tek orijinli ve ekilen dünyanın en eski kahveleridir” diye konuştu.

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