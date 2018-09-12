Haber: Kasım ŞAHİN

Yeni Adli Yılın açılışının ardından ilimize gelerek Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı makamında ziyaret eden, Adalet Bakan Yardımcıları Menteş ile Öner, yeni adli yılın hayırlı olmasını dilediler.

Bakan yardımcılarına, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Bolu Adalet Sarayı hakkında sunum yapıldı, ayrıca yeni adalet sarayı inşaatı gezildi. Başsavcı Öner ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Han, Bakan yardımcılarına, Bolu Adliyesi olarak saygı ve şükranlarını sunduklarını belittiler.

