HABER: ESRA ÖZTÜRK

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Programı" kapsamında Bolu’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ile Bolu Valisi Aydın Baruş, yapımı devam eden Bolu Adliye Sarayı inşaatını gezdi.

Saha amiri, mühendisler ve bakanlık temsilcileri ile gezilen inşaatta hem yapılan çalışmalar incelendi, hem de işçilerin iş güvenliği noktasında yapılan çalışmalar ve görülen eksiklikler konuşuldu.

Yapılan inşaat gezisinin ardından Vali Baruş ve Bakan Yardımcısı Yegin, işçilerle birlikte sıraya girerek karavanadan yemek yediler.

Yemekte niçin Bolu’ya geldiklerini ve inşaat alanlarını gezdiklerini işçilere bir sohbet ortamında aktaran Bakan Yardımcısı Yegin, yapılan çalışmalarda işçi sağlığının her şeyden önce geldiğini ve devlet olarak bu konuda çıkardıkları yasalar ve uygulamalar ile iş yaralanmalarının en aza indirgenmesi için çalıştıklarını söyledi. İşyerlerinde herhangi bir eksiklik görüldüğünde hemen işverene bildirmeleri, işverenin bu bildirilen eksikliği gidermediği takdirde kendilerine haber verilmesini işçilerden isteyen Bakan Yardımcısı Yegin, “Burada en önemlisi insan varlığıdır. Eğer bildirdiğiniz eksiklik giderilmediyse ALO 170 hattını arayarak bizleri bilgilendirin. Bizler sizlerin hayatınızı, sağlığınızı, sıhhatinizi düşünüyoruz. Devletimiz, Hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız sizlerin sağlığına, sıhhatine büyük önem veriyor. Sizlere kazasız, belasız çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu.