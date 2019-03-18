Yeni Adliye Sarayı’nın açılışını Bakan Gül yapacak

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Bolu Adalet Sarayının resmi açılışı yarın gerçekleşecek. Açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gerçekleştirecek.

Yeni Adliye Sarayı’nın açılışını Bakan Gül yapacak

Haber: Kasım ŞAHİN

Yıllardır küçücük bir adliye binasında hizmet veren ve Bolu’ya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Önder Yaman’ın, girişimleri sonrası çalışmalara hız verilerek, geçtiğimiz ayda hizmete giren Bolu Adalet Sarayı’nın resmi açılışı Salı günü saat 11.00’de gerçekleşecek.

E-5 Karayolu Sanayi girişinde hizmete giren modern Adalet Sarayı’nın açılışı için ilimize gelecek olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından resmi olarak hizmete girecek olan Adalet Sarayı’nda eksikliklerin giderilmesi içini çalışmalara hız verildi. Konu hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Bölgemiz en modern Adalet Sarayları içerisinde yer alan binamız da eksikliklerin hepsi tamamlandı. Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Adalet Sarayımız resmen hizmete girmiş olacak. Vatandaşlarımıza iyi hizmet vermek adına çalışmalarımız devam etmekte. Yeniden Bolumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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