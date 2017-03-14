Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da TEM otoyolu Gerede mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 SA 6209 plakalı araç sürücüsü Serkan Çoban (40), önünde seyreden İsmail Tatlı idaresindeki 31 PB 645 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrasında, 34 SA 6209 otomobil sürücüsü Serkan Çoban olay yerinde sıkışarak hayatını kaybederken, eşi Zübeyde Zeynep Çoban (39) yaralı olarak kurtuldu.

Zeynep Çoban, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, TIR sürücüsü İsmail Tatlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.