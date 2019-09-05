Yeni Anadolu Lisesinin onayı geldi

Haber:Erdal Tanrıverdi

LGS sınavının ardından üç kez yapılan yerleştirme işlemleri sonrası hiçbir liseye yerleşemeyen 173 öğrenci Turgut Özal Anadolu Lisesi’ne gidecek. Anadolu liselerinde kontenjanların dolmasının ardından açıkta kalan 173 öğrenci için Milli Eğitim Müdürlüğü çözümü yeni okul açmakla buldu. Geçtiğimiz günlerde kurum binası önünde veliler ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe yeni bir okul açılarak açıta kalan öğrencilerin bu liseye yerleştirileceğini belirtmişti. Okul için bakanlıktan onay beklediklerini ifade eden Tepe müjdeli haberi bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Tepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. “Bolu’muza yeni açtığımız Anadolu Lisemiz Turgut Özal adıyla hizmet verecek. Açılışımız bakanlığımızca onaylandı. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Bolu Valisi’ne, Ak Parti Bolu Milletvekillerine ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımı sunarım. “