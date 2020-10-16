Yeni araç çalışmalara başladı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı hibe çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte ekipmanını mevcutta bulunan araca üst yapı olarak kurdurarak vatandaşın hizmetine sundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan araç ile ekipler, mahalle ve caddelerde bulunan 800, 660, 400, 240 ve 220 litrelik 700 civarı çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte işlemlerine başladılar. Çalışmaların başladığı ve devam ettiği mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederken, Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.