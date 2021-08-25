Yeni av sezonu açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye genelinde av sezonu, 21 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Merkez Av Komisyonu, kara avcılığıyla ilgili usul ve esasları belirledi. Bu kapsamda yapılan açıklamada, “Tüm bölgelerimizde aynı gün 21 Ağustos 2021 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Av günleri sınırlandırıldı

Karar gereğinde; Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde, idari tatiller de dâhil olmak üzere, av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecek.

Belge şartı aranıyor

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için “Avcılık Belgesi” almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini, İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.