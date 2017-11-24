Haber: Kasım ŞAHİN

Alının karar doğrultusunda Mustafa Altındal Başkan, Başkan vekili Mehmet Yılmaz, yönetim kuruluna ise Mustafa Kalaycı, Metin Bozoğlu ve Tekin Eserolarak belirlendi.

Yeni Başkan Mustafa ALTINDAL, “Bu kooperatifi Nihat Başkanımız kurmuştu. Bizler onun emanetini devam ettireceğiz. Nihat başkanımızın ismi her zaman yaşatılacaktır. Bolu’da iki kooperatif olması tatlı bir rekabet ortamı oluşturdu. Halk Bankası müdürümüze yardımları için teşekkür ediyorum. 500 bin TL sıfır faizle 120 ay vade ve sıfır araç alımında 0.50 faiz 60 ay vade ve üst limit 100 bin TL 0.50 faizle esnafımıza imkan olarak sunulmuştur. Yani örnek vermek gerekirse 100 Bin TL çekildiğinde 3 ay ödemeli 4 yıl sonra 20 Bin ödeyecek” dedi.

Altındal ayrıca eski başkan Nihat Alpat Öztürk’ü hiçbir zaman unutmayacaklarını ve isminin yaşatılması için bazı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.