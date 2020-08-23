Yeni başkan belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Özel İdare toplantı salonunda olağanüstü toplanan Birlik, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği’nin yeni başkanı olarak seçti. Konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Allar; “Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, AK Parti Bolu İl Başkanımıza, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın istifasından sonra böyle bir durum ortaya çıktı. Amacımız Bolu iline bağlı tüm ilçelerimizin vahşi depolamadan dolayı çöp kaynaklı sorunu kökünden çözmek, çevreye yararlı saygılı geri dönüşümü olan bir yapı ortaya koymak. İnşallah hep birlikte bu çalışmaları sürdürerek başaracağımıza inancımız tam. Bolumuza, ilçelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.