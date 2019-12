Yeni başkan göreve başladı

Haber: BMA

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP İl Başkanı Cihan Başaran, “Dörtdivan İlçemize yeni bir ses, yeni bir yüz, yeni bir kan geldi. Vizyonu geniş ve çalışmayı seven bir arkadaşımız. Yeni Dörtdivan İlçe Başkanımız Rasim Özdemir'e başarılar diliyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran, Sayın Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe ve sayın Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ile sayın Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker beyefendilere, Göynük İl Genel Meclis Üyesi sayın Ali Karaoğlu ile Dörtdivan ve Gerede Belediye Meclis Üyelerimiz Ekrem Ipek, Eşref Şenol Töngemen, Muhsin Ayeroğlu, Murat Çağrı, Hamza Yılmaz, Metin Özgüven beyefendilere, candan teşekkürler ediyorum. Çalışmalarımızın her anında emekleri asla ödenemez olan İl Başkan Yardımcılarımıza, İl Yönetim Kurulumuza, İlçe Başkanlarımıza ve İlçe Yönetim Kurullarımıza, teşkilatın her kademesinde geçmişten günümüze görev almış bütün ağabeylerime, arkadaşlarıma ve kardeşlerime, partimizin üyelerine, sevenlerine, oy vererek destek olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.