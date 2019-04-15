Yeni başkan görevine başladı

HABER:Aysun Beykoz

Taşkesti Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende eski Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, ilçenin mührünü yeni Başkan Özcan'a teslim etti.Özdemir, yeni görevinde başarı dileyerek koltuğunu devrettiği Özcan'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Törende konuşan Özdemir, “iki yıla yakın bir süredir sürdürdüğüm belde belediye başkalığı görevimi yine Ak Partili bir arkadaşıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Belediyeler bir bayrak yarışıdır. Çıtayı en üst seviyeye taşıma gayretiyle çalıştık ve halkımız bu çalışmamızı takdir etmiş ki yine belediye başkanlığını partimize vermeyi uygun gördü. Tüm hemşerilerime bize gösterdikleri teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Yeni başkanımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Yeni seçilen Başkan Tahsin Özcan da kendisini belediye başkanı seçen belde sakinlerine teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bana verdiğiniz güvenle yeniden başkan olarak sizlere hizmet vereceğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.