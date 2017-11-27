Haber: Esra ÖZTÜRK



Taşkesti Belediye Başkanı Efrahim Özdemir, yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarının dört mevsim aralıksız devam edeceğini, yapılan güzel çalışmalarla beldenin daha da güzel olacağını, belde halkına vermiş oldukları sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.

"Yol dediler yol yaptık, dere ıslahı dediler yaptık, sıcak asfalt dediler onu da yaptık" diyen Özdemir, "Ben dahil herkes eline küreği, tırmığı aldı. Hizmete devam diyerek sıcak asfalt dökmeye devam ediyoruz. Taşkesti beldesi girişi ve çıkışına toplamda iki kilometre ve buraya sıcak asfalt döktük. Ortaköy Caddesinde bulunan beş metrelik yolu 15 metre genişleterek, alanın 200 metrelik taş duvar yapımı devam ediyor" diye konuştu.