Yeni Başkan Nahit Abak

Haber: Aysun Beykoz

Vakıf hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurulunda vakfın 2019 yılı faaliyet ve denetim raporu okundu. Vakfın geçtiğimiz yıl Bolu için yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinin ardından Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya tarafından yapılan sunumda Bolu Bağışçılar Vakfı’nın hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, Bolu’nun geleceği açısından büyük önem taşıyan Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı ve biBolu Girişimcilik Programı ile ilgili sahada yürütülen çalışmalar genel kurula katılan mütevelli üyelerine anlatıldı. Genel kurulda, Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na mütevelli üyelerinin oy birliği ile Nahit Abak seçildi. Uzun yıllar vakfın yönetim kurulunda görev yapan Bolulu İş İnsanı Nahit Abak, böyle önemli bir göreve kendisini layık gören tüm mütevelli üyelerine teşekkür etti. Abak, Şerafettin Erbayram gibi bir ismin ardından Bolu Bağışçılar Vakıf’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmanın büyük bir manevi sorumluluğu olduğunu belirterek, mütevelli heyetinin ve Bolu halkının destekleri ile bu görevi en iyi şekilde yürütmek istediğini ifade etti. Şerafettin Erbayram’ın bıraktığı Bolu sevgisi ve hayat felsefesinin kendisine her daim ışık tutacağını da söyleyen Abak, “Bugün burada içimizde tarif edilemez bir hüzün ile toplandık. Hayatını Bolu’ya ve Bolu’nun gelişmesine adayan Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şerafettin Erbayram’sız ilk genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Buradan büyük insan Şerafettin Erbayram’ı bir kere daha minnetle anmak istiyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanlık görevinin Şerafettin Erbayram gibi bir isimden sonra çok daha büyük sorumluluk gerektirdiğinin farkındayım. Biz Bolulular’ın İzzet Baysal Babamız, Şerafettin Erbayram Amcamız gibi çok büyük ve örnek alabileceği değerleri var. Onların bize bıraktığı emanetler ve Bolu’ya hizmet aşkı da bizim yerine getirmekle yükümlü olduğumuz sorumluluklarımızdan. Bu anlamda desteğinizin çok büyük önemi var. Umarım bu önemli görevi layıkıyla yerine getiririm. Görev yaptığımız süre boyunca Şerafettin Erbayram’ın manevi varlığı her daim yanımızda olacak. Hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Nahit Abak, Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Özmen, Hasan Aksoy, Adnan Pulatlı, Fahrettin Ergin, Şura Öztuncay, Ahmet Gümüş.

Bolu Bağışçılar Vakfı’na 5 yeni üye

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Genel Kurulu’nda, vakfa 5 yeni üyenin alınması kabul edildi. Toplumsal yaşama katkıları, iş hayatındaki başarıları ve hayırseverlik vasıflarından dolayı, İş İnsanı Tolga Başoğlu, İş İnsanı Metin Kumaş, İş İnsanı Erdal Gören, İş İnsanı Hakan Karabaş ve İş İnsanı Orhan Kahraman Bolu Bağışçılar Vakfı’nın yeni mütevelli üyeleri oldu.

Yeni üyelerin rozetini Ahmet Baysal taktı

Genel Kurulda Bolu Bağışçılar Vakfı’na üye olarak kabul edilen Hakan Karabaş ve Erdal Gören’in rozetlerini İzzet Baysal Vakfı Başkanı ve Bolu Bağışçılar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ahmet Baysal taktı. Yeni üyelerin kabulünden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Baysal, yeni üyeliklerin vakfa ve Bolu’ya hayırlı olmasını diledi.

“Fotoğrafımızı odamın en baş köşesine koydum”

Bolu’nun yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Şerafettin Erbayram’ın Bolulular’a emanet ettiği Bolu Bağışçılar Vakfı’nın her zaman yanında olacağını belirten Ahmet Baysal, “Şerafettin Bey’le haberimiz yokken çekilmiş bir fotoğrafımız var. Kendisine Kasım ayında düzenlenen Ahde Vefa gecesinde bu fotoğrafı hediye etmiştim. Bu fotoğrafı gerçekten çok seviyorum ve odamın en baş köşesinde tutuyorum. Siz de bu fotoğrafı vakıfta bulundurursanız mutlu olurum” dedi.