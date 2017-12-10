Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulunu parti binasında gerçekleştirdi. Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 2 yıldır yönetimi ile birlikte başarılı bir şeklide yürüten Çağdaş Özkan İş ve Şehir değişikliği sebebiyle yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bu yüzden Abant İzzet Baysal Üniversitesi Komisyon Başkanı Ömer Alper Özer, göreve aday oldu. Tek liste halinde geçen ve 32 kişinin oy kullandığı seçimde Özer, 31 oy alarak Merkez İlçe Gençlik Kollarının yeni başkanı oldu.

İşte Özer’in yönetim listesi

Asil Üyeler: Adnan Kahveci, Ahmet Yurtçu, Berk Kanbur, Burak Türk, Derya Seçkin, Fuat Paçal, Fatih Özdemir, Gizem Türk, Merve Uysal, Merve Dikmen, Okan Özdemir, Semih Özsoy, Seval Duran ve Zeynep Yelboğa’ndan oluştu.

Yedek Üyeler: Ayşe Eser, Barış Bostancı, Deniz Kahraman, Ecem Acet, Erdi Arıkan, Erhan Bayraktar, Emre Arabacıoğlu, Gamze Özer, İlhami Akça, Savaş Bayrak, Sedat Karasu, Uğurcan Kırıcı, Uğur Akoğlu ve Ümit Tuna.

