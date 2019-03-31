Yeni Başkan Tanju Özcan

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu halkı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sandığa gitti. Saat 17.00 itibariyle son bulan seçimden sonra oy sayımlarına geçildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) saat 19.15 itibariyle yayın yasağını kaldırması ile veriler sisteme girilmeye başladı. Saat 21.00 itibariyle elimize ulaşan verilere göre ise Bolu Belediye Başkanlığını Millet İttifakı Adayı Tanju Özcan kazandı. Gazetemiz yayına hazırlandığı anda sandıkların yüzde 81’i açılmıştı.

İşte oy oranları:

Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan % 53 40 859 oy

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatih Metin % 44.3 24 090 oy

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç % 1.5 1 195 oy

HDP Belediye Başkan Adayı Aslı Yolci % 0.2 183 oy

Diğer % 0.7 404 oy

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:50