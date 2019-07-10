Yeni Başkan Ulusoy oldu

Haber: Birol Ertunç
Bolu Kent Konseyi, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısı üzerine Olağan Genel Kurula gitti. Konsey, yapılan çağrı üzerine toplanarak yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçti. Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonunda düzenlenen Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Divan Kurulunun oluşturulmasıyla birlikte devam eden Bolu Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Başkan Refik Özçelik bir konuşma yaptı. Özçelik konuşmasında 3 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda desteklerini veren herkese teşekkür etti. Özçelik ayrıca son 3 aylık yönetimleri boyunca özellikle İzzet Baysal Şükran Günlerinde verdiği desteklerden ötürü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da teşekkürlerini sunarken, Bolu’ya katkı sunmak adına gayret ettiklerini belirtti.
“HERKESİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUM”
Özçelik’in ardından kürsüye gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında Kent Konseyinin her geçen gün faaliyetlerini artırdığını belirterek, bu dönem görev alan Refik Özçelik ve Kent Konseyi Komisyonlarına teşekkür etti. Başkan Özcan konuşmasının devamında ise, “Bizim amacımız benim isteğim en azından şu: mümkün olduğu kadar kurullarda kent konseyi üyelerimizin aktif olarak görev alması. Herkesin Kent Konseyi Başkanı gibi yürütme kurulu üyeleri gibi özverili çalışmalarını bekliyorum. Ben önümüzdeki günlerde yürütme kuruluna istişareler sonucu 3 isim bildireceğim. Ama arzu ediyorum ki bir kadın arkadaşımız bu işi üstlensin. Bunu çok istiyorum. Bu noktada çalışmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.
“TOPLUMUN HER KESİMİNE EL UZATMAMIZ GEREKİR”
Belediye Başkanı Özcan konuşmasının sonunda Kent Konseyinin uyumlu çalışmasının yeni dönemde de devam etmesini dileyerek,”Toplumun her kesimine el uzatmamız gerekir. Bu konuda Kent Konseyleri aktif çalıştığında da belediyemizin çok önemli bir yükünü üzerinden almış, adeta paylaşmış olacaktır. Kent Konseyimizin genel kurulunun Bolu’muza, belediyemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
BAŞKANLIK İÇİN TEK ADAY
Belediye Başkanı Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Muharrem Demirel tarafından bugüne kadar Kent Konseyi olarak yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen projeler anlatıldı. Faaliyet raporu sunumu sonrasında ise Kent Konseyi Başkanlık seçimine geçildi. Bolu Kent Konseyi Başkanlığı için verilen önerge ile Haşim Ulusoy tek aday olarak seçime girdi. Yapılan açık oylama sonucu Haşim Ulusoy Bolu Kent Konseyi yeni başkanı seçildi.
Genel Kurul sonrası Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Arzu İlçe – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilcisi
Halil İbrahim Yılmaz – Baro Temsilcisi
Muharrem Demirel – Türk Ocakları Temsilcisi
Mansur Şen – Bolu Belediye Başkanlığı Temsilcisi
Kazım Konak – AK Parti İl Başkanlığı Temsilcisi
Mihriban Yerlikaya – İYİ Parti İl Başkanlığı Temsilcisi
Uğur İlhan – Mimarlar Odası Temsilcisi
Metin Akgül – Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Temsilcisi
Tülay Ertozan – Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi
Ahmet Demir – Batı Karadeniz Otelciler Birliği Temsilcisi
Mustafa Namdar – Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi
Enver Tunç – Semerkant Mahallesi Muhtarı
Ahmet Yoltaş – Esnaf ve Kefalet Odası Temsilcisi
Hatice Albayrak – Boluspor Kulübü Temsilcisi
Kemal Sert – İzzet Baysal Vakfı Temsilcisi
Gönül Olutürk – Arama ve Kurtarma Derneği Temsilcisi
Kemal Özçelik – Mahalli İdareler Müdürü
Lale Canpolat – Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Temsilcisi
Cahit Çokşirin – Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi
Cem Kösemeci – Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi
Celalettin Çelebi – Mudurnulular Derneği Başkanı
Hakkı Fidan – Ziraat Odası Başkanı
Atilla Yılmaz – Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi
Bolu Kent Konseyi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısıyla toplanarak seçimli Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda başkanlık için tek aday çıktı.
Haber: Birol Ertunç
Bolu Kent Konseyi, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısı üzerine Olağan Genel Kurula gitti. Konsey, yapılan çağrı üzerine toplanarak yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçti. Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonunda düzenlenen Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Divan Kurulunun oluşturulmasıyla birlikte devam eden Bolu Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Başkan Refik Özçelik bir konuşma yaptı. Özçelik konuşmasında 3 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda desteklerini veren herkese teşekkür etti. Özçelik ayrıca son 3 aylık yönetimleri boyunca özellikle İzzet Baysal Şükran Günlerinde verdiği desteklerden ötürü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da teşekkürlerini sunarken, Bolu’ya katkı sunmak adına gayret ettiklerini belirtti.
“HERKESİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUM”
Özçelik’in ardından kürsüye gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında Kent Konseyinin her geçen gün faaliyetlerini artırdığını belirterek, bu dönem görev alan Refik Özçelik ve Kent Konseyi Komisyonlarına teşekkür etti. Başkan Özcan konuşmasının devamında ise, “Bizim amacımız benim isteğim en azından şu: mümkün olduğu kadar kurullarda kent konseyi üyelerimizin aktif olarak görev alması. Herkesin Kent Konseyi Başkanı gibi yürütme kurulu üyeleri gibi özverili çalışmalarını bekliyorum. Ben önümüzdeki günlerde yürütme kuruluna istişareler sonucu 3 isim bildireceğim. Ama arzu ediyorum ki bir kadın arkadaşımız bu işi üstlensin. Bunu çok istiyorum. Bu noktada çalışmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.
“TOPLUMUN HER KESİMİNE EL UZATMAMIZ GEREKİR”
Belediye Başkanı Özcan konuşmasının sonunda Kent Konseyinin uyumlu çalışmasının yeni dönemde de devam etmesini dileyerek,”Toplumun her kesimine el uzatmamız gerekir. Bu konuda Kent Konseyleri aktif çalıştığında da belediyemizin çok önemli bir yükünü üzerinden almış, adeta paylaşmış olacaktır. Kent Konseyimizin genel kurulunun Bolu’muza, belediyemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
BAŞKANLIK İÇİN TEK ADAY
Belediye Başkanı Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Muharrem Demirel tarafından bugüne kadar Kent Konseyi olarak yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen projeler anlatıldı. Faaliyet raporu sunumu sonrasında ise Kent Konseyi Başkanlık seçimine geçildi. Bolu Kent Konseyi Başkanlığı için verilen önerge ile Haşim Ulusoy tek aday olarak seçime girdi. Yapılan açık oylama sonucu Haşim Ulusoy Bolu Kent Konseyi yeni başkanı seçildi.
Genel Kurul sonrası Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Arzu İlçe – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilcisi
Halil İbrahim Yılmaz – Baro Temsilcisi
Muharrem Demirel – Türk Ocakları Temsilcisi
Mansur Şen – Bolu Belediye Başkanlığı Temsilcisi
Kazım Konak – AK Parti İl Başkanlığı Temsilcisi
Mihriban Yerlikaya – İYİ Parti İl Başkanlığı Temsilcisi
Uğur İlhan – Mimarlar Odası Temsilcisi
Metin Akgül – Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Temsilcisi
Tülay Ertozan – Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi
Ahmet Demir – Batı Karadeniz Otelciler Birliği Temsilcisi
Mustafa Namdar – Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi
Enver Tunç – Semerkant Mahallesi Muhtarı
Ahmet Yoltaş – Esnaf ve Kefalet Odası Temsilcisi
Hatice Albayrak – Boluspor Kulübü Temsilcisi
Kemal Sert – İzzet Baysal Vakfı Temsilcisi
Gönül Olutürk – Arama ve Kurtarma Derneği Temsilcisi
Kemal Özçelik – Mahalli İdareler Müdürü
Lale Canpolat – Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Temsilcisi
Cahit Çokşirin – Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi
Cem Kösemeci – Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi
Celalettin Çelebi – Mudurnulular Derneği Başkanı
Hakkı Fidan – Ziraat Odası Başkanı
Atilla Yılmaz – Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi
Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 16:17