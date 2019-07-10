Yeni Başkan Ulusoy oldu

Haber: Birol Ertunç

Bolu Kent Konseyi, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısı üzerine Olağan Genel Kurula gitti. Konsey, yapılan çağrı üzerine toplanarak yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçti. Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonunda düzenlenen Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Divan Kurulunun oluşturulmasıyla birlikte devam eden Bolu Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Başkan Refik Özçelik bir konuşma yaptı. Özçelik konuşmasında 3 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda desteklerini veren herkese teşekkür etti. Özçelik ayrıca son 3 aylık yönetimleri boyunca özellikle İzzet Baysal Şükran Günlerinde verdiği desteklerden ötürü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da teşekkürlerini sunarken, Bolu’ya katkı sunmak adına gayret ettiklerini belirtti.

“HERKESİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUM”

Özçelik’in ardından kürsüye gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında Kent Konseyinin her geçen gün faaliyetlerini artırdığını belirterek, bu dönem görev alan Refik Özçelik ve Kent Konseyi Komisyonlarına teşekkür etti. Başkan Özcan konuşmasının devamında ise, “Bizim amacımız benim isteğim en azından şu: mümkün olduğu kadar kurullarda kent konseyi üyelerimizin aktif olarak görev alması. Herkesin Kent Konseyi Başkanı gibi yürütme kurulu üyeleri gibi özverili çalışmalarını bekliyorum. Ben önümüzdeki günlerde yürütme kuruluna istişareler sonucu 3 isim bildireceğim. Ama arzu ediyorum ki bir kadın arkadaşımız bu işi üstlensin. Bunu çok istiyorum. Bu noktada çalışmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN HER KESİMİNE EL UZATMAMIZ GEREKİR”

Belediye Başkanı Özcan konuşmasının sonunda Kent Konseyinin uyumlu çalışmasının yeni dönemde de devam etmesini dileyerek,”Toplumun her kesimine el uzatmamız gerekir. Bu konuda Kent Konseyleri aktif çalıştığında da belediyemizin çok önemli bir yükünü üzerinden almış, adeta paylaşmış olacaktır. Kent Konseyimizin genel kurulunun Bolu’muza, belediyemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BAŞKANLIK İÇİN TEK ADAY

Belediye Başkanı Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Muharrem Demirel tarafından bugüne kadar Kent Konseyi olarak yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen projeler anlatıldı. Faaliyet raporu sunumu sonrasında ise Kent Konseyi Başkanlık seçimine geçildi. Bolu Kent Konseyi Başkanlığı için verilen önerge ile Haşim Ulusoy tek aday olarak seçime girdi. Yapılan açık oylama sonucu Haşim Ulusoy Bolu Kent Konseyi yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul sonrası Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Arzu İlçe – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilcisi

Halil İbrahim Yılmaz – Baro Temsilcisi

Muharrem Demirel – Türk Ocakları Temsilcisi

Mansur Şen – Bolu Belediye Başkanlığı Temsilcisi

Kazım Konak – AK Parti İl Başkanlığı Temsilcisi

Mihriban Yerlikaya – İYİ Parti İl Başkanlığı Temsilcisi

Uğur İlhan – Mimarlar Odası Temsilcisi

Metin Akgül – Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Temsilcisi

Tülay Ertozan – Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi

Ahmet Demir – Batı Karadeniz Otelciler Birliği Temsilcisi

Mustafa Namdar – Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi

Enver Tunç – Semerkant Mahallesi Muhtarı

Ahmet Yoltaş – Esnaf ve Kefalet Odası Temsilcisi

Hatice Albayrak – Boluspor Kulübü Temsilcisi

Kemal Sert – İzzet Baysal Vakfı Temsilcisi

Gönül Olutürk – Arama ve Kurtarma Derneği Temsilcisi

Kemal Özçelik – Mahalli İdareler Müdürü

Lale Canpolat – Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Temsilcisi

Cahit Çokşirin – Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi

Cem Kösemeci – Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi

Celalettin Çelebi – Mudurnulular Derneği Başkanı

Hakkı Fidan – Ziraat Odası Başkanı

Atilla Yılmaz – Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi

Bolu Kent Konseyi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısıyla toplanarak seçimli Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda başkanlık için tek aday çıktı.

Haber: Birol Ertunç

Bolu Kent Konseyi, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısı üzerine Olağan Genel Kurula gitti. Konsey, yapılan çağrı üzerine toplanarak yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçti. Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonunda düzenlenen Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Divan Kurulunun oluşturulmasıyla birlikte devam eden Bolu Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Başkan Refik Özçelik bir konuşma yaptı. Özçelik konuşmasında 3 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda desteklerini veren herkese teşekkür etti. Özçelik ayrıca son 3 aylık yönetimleri boyunca özellikle İzzet Baysal Şükran Günlerinde verdiği desteklerden ötürü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da teşekkürlerini sunarken, Bolu’ya katkı sunmak adına gayret ettiklerini belirtti.

“HERKESİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUM”

Özçelik’in ardından kürsüye gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında Kent Konseyinin her geçen gün faaliyetlerini artırdığını belirterek, bu dönem görev alan Refik Özçelik ve Kent Konseyi Komisyonlarına teşekkür etti. Başkan Özcan konuşmasının devamında ise, “Bizim amacımız benim isteğim en azından şu: mümkün olduğu kadar kurullarda kent konseyi üyelerimizin aktif olarak görev alması. Herkesin Kent Konseyi Başkanı gibi yürütme kurulu üyeleri gibi özverili çalışmalarını bekliyorum. Ben önümüzdeki günlerde yürütme kuruluna istişareler sonucu 3 isim bildireceğim. Ama arzu ediyorum ki bir kadın arkadaşımız bu işi üstlensin. Bunu çok istiyorum. Bu noktada çalışmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN HER KESİMİNE EL UZATMAMIZ GEREKİR”

Belediye Başkanı Özcan konuşmasının sonunda Kent Konseyinin uyumlu çalışmasının yeni dönemde de devam etmesini dileyerek,”Toplumun her kesimine el uzatmamız gerekir. Bu konuda Kent Konseyleri aktif çalıştığında da belediyemizin çok önemli bir yükünü üzerinden almış, adeta paylaşmış olacaktır. Kent Konseyimizin genel kurulunun Bolu’muza, belediyemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BAŞKANLIK İÇİN TEK ADAY

Belediye Başkanı Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Muharrem Demirel tarafından bugüne kadar Kent Konseyi olarak yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen projeler anlatıldı. Faaliyet raporu sunumu sonrasında ise Kent Konseyi Başkanlık seçimine geçildi. Bolu Kent Konseyi Başkanlığı için verilen önerge ile Haşim Ulusoy tek aday olarak seçime girdi. Yapılan açık oylama sonucu Haşim Ulusoy Bolu Kent Konseyi yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul sonrası Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Arzu İlçe – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilcisi

Halil İbrahim Yılmaz – Baro Temsilcisi

Muharrem Demirel – Türk Ocakları Temsilcisi

Mansur Şen – Bolu Belediye Başkanlığı Temsilcisi

Kazım Konak – AK Parti İl Başkanlığı Temsilcisi

Mihriban Yerlikaya – İYİ Parti İl Başkanlığı Temsilcisi

Uğur İlhan – Mimarlar Odası Temsilcisi

Metin Akgül – Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Temsilcisi

Tülay Ertozan – Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi

Ahmet Demir – Batı Karadeniz Otelciler Birliği Temsilcisi

Mustafa Namdar – Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi

Enver Tunç – Semerkant Mahallesi Muhtarı

Ahmet Yoltaş – Esnaf ve Kefalet Odası Temsilcisi

Hatice Albayrak – Boluspor Kulübü Temsilcisi

Kemal Sert – İzzet Baysal Vakfı Temsilcisi

Gönül Olutürk – Arama ve Kurtarma Derneği Temsilcisi

Kemal Özçelik – Mahalli İdareler Müdürü

Lale Canpolat – Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Temsilcisi

Cahit Çokşirin – Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi

Cem Kösemeci – Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi

Celalettin Çelebi – Mudurnulular Derneği Başkanı

Hakkı Fidan – Ziraat Odası Başkanı

Atilla Yılmaz – Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 16:17